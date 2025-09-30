مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

"اتفرجت على الإعادة يمكن الزمالك يجيب سكور".. عبدالحفيظ يعلق على فوز الأهلي

كتب : محمد خيري

04:11 م 30/09/2025

سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق، للفريق الأول للنادي الأهلي، على تحقيق الأحمر الفوز على الزمالك، في مباراة القمة التي أقيمت أمس الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "بعد الفوز على الزمالك، أهم مباراة بالنسبة ليا هو الماتش القادم أمام كهرباء الإسماعيلية".

وأضاف: "المشكلة لما تعيش حالة وتبني عليها للمستقبل، الزمالك كان عنده حالة وفرحة عاش عليها، لكن ده منافي للواقع".

وأكمل: "مباراة الزمالك وضع خاص وطبيعي يكون عندك قلق، لكن الطبيعي والأهلي متماسك وبروح الفانلة الحمراء تكسب".

وتابع: "المباراة الأهلي قدم فيها روح عالية جدًا، أول 5 دقائق مكنوش في الجيم، وبعدين احتلوا الملعب بالطول والعرض والزمالك حتى محصلش على ولا ركلة ركنية".

واختتم تصريحاته: "أنا قمت الصبح اتفرجت على الماتش مرة تاني، قلت يمكن الزمالك يجيب سكور في الإعادة زي ما ايمن عبدالعزيز قال".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك سيد عبدالحفيظ فوز الأهلي أخبار الأهلي

