الشحات يكشف أحد أسرار الفوز أمام الزمالك.. ما علاقة زميله بالفريق؟

أبدى حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز على الزمالك في مباراة القمة، مؤكدًا أن الأهلي نجح في فرض هيمنته على أحداث المباراة بشكل كبير وحقق الفوز عن جدارة واستحقاق.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.



وأكد الشحات أنه رغم تقدم الزمالك في النتيجة بالهدف الأول من ركلة جزاء، إلا أن الأهلي استعاد توازنه ونجح في تقديم مباراة جيدة للغاية، وتمكن خلال الشوط الثاني تحديدًا من فرض سيطرته وتسجيل هدف التعادل ثم هدف الفوز، كما كانت هناك بعض الفرص التي كانت كفيلة بتسجيل المزيد من الأهداف.

وأبدى الشحات سعادته بالفوز بجائزة رجل المباراة، مشيرًا إلى أنه لا يستحق الجائزة بمفرده بل يستحقها جميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء، لأنهم قدموا مباراة كبيرة، وهذه هي سمات اللاعبين الكبار الذين يظهرون بشخصية البطل دائمًا في المباريات الصعبة.

وأكد الشحات على دور اللاعبين الكبار قبل القمة والروح التي يتميز بها الفريق، ووجه الشكر لياسر إبراهيم لحرصه على تجميع اللاعبين قبل أيام قليلة من المباراة، وتعاهدوا جميعًا على تحقيق الفوز في لقاء القمة والظهور بشكل يُسعد جماهير الأهلي.

وتعليقًا على تسجيله هدف التعادل أكد الشحات أنه كان يتوقع ذلك قبل المباراة، بالإضافة إلى أفراد أسرته الذين دعموه وتوقعوا تألقه أمام الزمالك، لذلك يهديهم هذا الفوز.

واختتم حسين الشحات حديثه مؤكدًا أن الفوز في لقاء القمة سيعطي دفعة كبيرة للاعبين في المباريات المقبلة، وأن لاعبي الأهلي أغلقوا ملف المباراة للتركيز في اللقاءات القادمة، وتحقيق الانتصارات للعودة إلى صدارة ترتيب الدوري بدعم ومساندة الجماهير.

ترتيب الأهلي والزمالك

الأهلي رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن المصري الوصيف وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

