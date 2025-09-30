مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

- -
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

الموت يفجع أحمد حسام ميدو.. التفاصيل كاملة

كتب : محمد خيري

10:36 ص 30/09/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (18)
  • عرض 14 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (17)
  • عرض 14 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (21)
  • عرض 14 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (13)
  • عرض 14 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (11)
  • عرض 14 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (26)
  • عرض 14 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (22)
  • عرض 14 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (24)
  • عرض 14 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (29)
  • عرض 14 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (1)
  • عرض 14 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (25)
  • عرض 14 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (27)
  • عرض 14 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (28)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد خيري:

أعلن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك، وفاة والدة زوجته السيدة نهلة نور الدين صباح اليوم.

وكتب "ميدو"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي العزيزة وأمي الثانية السيدة نهلة نور الدين شافعي".

وأكمل: "اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارهاوأهلاً خيراً من أهلها وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار".

اقرأ أيضًا:
زوجة حسام عاشور تعلن انفصالهما بهذا المنشور (صور)

"تبين للناس انك متدين شكلا فقط".. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك ميدو أحمد حسام ميدو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم