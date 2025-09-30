الموت يفجع أحمد حسام ميدو.. التفاصيل كاملة
كتب : محمد خيري
كتب- محمد خيري:
أعلن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك، وفاة والدة زوجته السيدة نهلة نور الدين صباح اليوم.
وكتب "ميدو"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي العزيزة وأمي الثانية السيدة نهلة نور الدين شافعي".
وأكمل: "اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارهاوأهلاً خيراً من أهلها وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار".
