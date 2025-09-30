الموت يفجع أحمد حسام ميدو.. التفاصيل كاملة

بعد انفصالهما.. 25 صورة تُظهِر علاقة حسام عاشور وسارة

كتب- محمد خيري:

أعلن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك، وفاة والدة زوجته السيدة نهلة نور الدين صباح اليوم.

وكتب "ميدو"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي العزيزة وأمي الثانية السيدة نهلة نور الدين شافعي".

وأكمل: "اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارهاوأهلاً خيراً من أهلها وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار".

