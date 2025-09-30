مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

7 0
02:00

كاليدونيا الجديدة - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

0 0
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

- -
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

تعليق مثير من مالك إيفونا لاعب الأهلي السابق بعد فوز الأهلي على الزمالك

كتب - محمد عبد السلام:

02:16 ص 30/09/2025
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أبدى مالك إيفونا، لاعب الأهلي السابق، سعادته بفوز النادي الأهلي على الزمالك، من خلال تعليق نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، بعد نهاية مباراة القمة في الدوري المصري.

وكتب إيفونا عبر حسابه: "القاهرة حمراء"، مرفقًا تعليقه باموجي النسر واللون الأحمر، في إشارة إلى انتمائه للنادي الأهلي.

ويُذكر أن الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

مالك إيفونا لنادي الأهلي باراة الأهلي والزمالك تيجة الأهلي والزمالك عليق مالك إيفونا

