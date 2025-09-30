أبدى مالك إيفونا، لاعب الأهلي السابق، سعادته بفوز النادي الأهلي على الزمالك، من خلال تعليق نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، بعد نهاية مباراة القمة في الدوري المصري.

وكتب إيفونا عبر حسابه: "القاهرة حمراء"، مرفقًا تعليقه باموجي النسر واللون الأحمر، في إشارة إلى انتمائه للنادي الأهلي.

ويُذكر أن الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.