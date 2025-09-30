مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

9 1
02:00

كاليدونيا الجديدة - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

1 0
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

- -
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

"حديث واحتفال".. لقطة مثيرة للجدل بين الشناوي وتريزيجيه قبل تنفيذ ركلة الجزاء

كتب - يوسف محمد:

02:11 ص 30/09/2025
ساهم نجم النادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه، في فوز فريقه على حساب الغريم التقليدي الزمالك أمس، في بطولة الدوري المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدف المارد الأحمر الثاني في اللقاء من علامة الجزاء، مانحا فريقه هدف التقدم والفوز باللقاء، ليواصل الفريق سلسلة الانتصارات.

وعلى الرغم من تسجيل تريزيجيه ركلة الجزاء التي تم احتسابها لفريق، إلا أن هذه اللعبة أثارت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية وبشكل خاص عقب نهاية المباراة.

وظهر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، قبل تسديد تريزيجيه ركلة الجزاء وهو يتحدث مع المدير الفني عماد النحاس، ثم توجه إلى أرضية الملعب وتحدث مع زميله محمد بن رمضان ومن بعده محمود تريزيجيه.

والتقطت عدسات الكاميرات الشناوي، وهو يتحدث مع تريزيجيه لمحاولة إقناعه بعدم تسديد ركلة الجزاء، إلا أن الأخير رفض هذا الأمر وتمسك بتسديد الكرة وهو ما حدث بالفعل ونجح في تحويلها إلى هدف.

وعقب تسجيل تريزيجيه لركلة الجزاء، ظهرت محمد الشناوي وهو يحتفل بقوة، في إشارة إلى السعادة البالغة لديه بتسجيل فريقه الهدف الثاني في اللقاء.

