كهربا يحتفل بفوز الأهلي على حساب الزمالك في بطولة الدوري

احتفى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي السابق والقادسية الكويتي الحالي، بفوز المارد الأحمر على حساب الزمالك في بطولة الدوري "دوري نايل".

وحقق الأهلي فوزا هاما، على حساب نظيره الزمالك أمس في بطولة الدوري المصري، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عدد من الصور بعد فوز المارد الأحمر، حيث نشر صورة من احتفال الشحات بهدفه وكتب: "النينجا".

كما نشر كهربا صورة لمحمود حسن تريزيجيه، بعد تسجيل الهدف الثاني للأهلي وكتب: "الهداف".

ترتيب الأهلي في بطولة الدوري المصري

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد الفارس الأبيض عند النقطة رقم 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري.

