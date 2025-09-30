مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

7 0
02:00

كاليدونيا الجديدة - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

0 0
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

- -
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

كهربا يحتفل بفوز الأهلي على حساب الزمالك في بطولة الدوري

كتب - يوسف محمد:

01:33 ص 30/09/2025
احتفى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي السابق والقادسية الكويتي الحالي، بفوز المارد الأحمر على حساب الزمالك في بطولة الدوري "دوري نايل".

وحقق الأهلي فوزا هاما، على حساب نظيره الزمالك أمس في بطولة الدوري المصري، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عدد من الصور بعد فوز المارد الأحمر، حيث نشر صورة من احتفال الشحات بهدفه وكتب: "النينجا".

كما نشر كهربا صورة لمحمود حسن تريزيجيه، بعد تسجيل الهدف الثاني للأهلي وكتب: "الهداف".

ترتيب الأهلي في بطولة الدوري المصري

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد الفارس الأبيض عند النقطة رقم 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري.

القمة بين الأهلي والزمالك النادي الأهلي الدوري المصري محمود كهربا الأهلي والزمالك

