حكم دولي سابق يعلق على القرارات التحكيمية في المباراة الأهلي والزمالك

أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على الزمالك بالدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

علق الحكم الدولي السابق توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، على القرارات التحكيمية للحكم الإسباني سيزار سوتو حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وشهدت مباراة القمة اليوم، التي أدارها طاقم تحكيم إسباني بقيادة الحكم سيزار سوتو، الذي احتسب ركلتي جزاء خلال المباراة.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلة جزاء نادي الزمالك، هى ركلة جزاء صحيحة، حيث كان هناك لعب إهمال من جانب مدافع النادي الأهلي في الكرة".

وأضاف: "قرار إعادة ركلة الجزاء طبقا للقانون اللعبة تعاد، لكن المتعارف عليه في مختلف دوريات العالم عدم إعادة الكرة، خصوصا لعدم تأثير اللاعب في اللعبة".

واختتم السيد تصريحاته: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها للأهلي في الشوط الثاني صحيحة أيضًا، وتشبه بشكل كبير ركلة جزاء الزمالك".

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

والجدير بالذكر، أن المارد الأحمر تمكن من تحقيق فوزا هاما، على حساب الزمالك اليوم بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع المارد الأحمر، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 15 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة رقم 17 في صدارة جدول الترتيب.

أقرأ أيضًا:

"اللي بيجمعنا أكبر".. 21 صورة وفيديو لرسالة قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك

"مستقبل فيريرا في خطر".. تصريحات نارية لطارق يحيى قبل مباراة القمة