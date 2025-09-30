ظهر وهو يقبله.. ماذا يتواجد في "شنكار" حسين الشحات؟

أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على الزمالك بالدوري المصري

خطف حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، الأنظار بلقطة مؤثرة التقطتها عدسات الكاميرات قبل دخوله بديلًا في الشوط الثاني من مباراة القمة أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وظهر الشحات وهو يُقبّل "الشنكار" الخاص به، في لقطة أثارت تساؤلات جماهيرية واسعة عبر مواقع التواصل، خاصة بعدما لعب دور البطولة في قلب نتيجة اللقاء لصالح الأهلي، بعد أن سجل هدف التعادل وتحصل على ركلة جزاء منحت فريقه الانتصار.

وكشفت كاميرات المباراة أن "شنكار" حسين الشحات يحتوي على صورة لأفراد أسرته، وتحديدًا زوجته، ووالدته، ونجله.