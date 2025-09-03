مباريات الأمس
زد يعلن رسميا.. انضمام عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

03:30 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
    عماد النحاس
    عماد النحاس
    عماد النحاس
    عماد النحاس
    عماد النحاس من مران الأهلي في ميامي
    عماد النحاس
    خوسيه ريبييرو والمترجم عم عماد النحاس
    عماد النحاس
    عماد النحاس
كتب- محمد خيري:

أعلن نادي زد بشكل رسمي، رحيل عادل مصطفى عن منصب المدرب المساعد بالفريق، والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق.

ونشر زد بيانا مقتضبا عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي قال فيه: "شكرا عادل مصطفى، نتمنى لك كل التوفيق في رحلتك القادمة".

وتولى عادل مصطفى صاحب الـ 43 عاما منصب المدرب المساعد لفريق زد في شهر مارس 2025، في النصف الثاني من الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يتواجد عادل مصطفى، ضمن الجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي المؤقت بقيادة عماد النحاس.

وكان الأهلي أعلن تعيين وليد صلاح الدين، مدير للكرة، بعدما تم موافقة نادي زد أيضا، بعدما كان يشغل نفس المنصب في النادي أيضا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي عادل مصطفى زد نادي زد مدرب الأهلي أخبار الأهلي
