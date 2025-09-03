زد يعلن رسميا.. انضمام عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

كتب- محمد خيري:

أعلن نادي زد بشكل رسمي، رحيل عادل مصطفى عن منصب المدرب المساعد بالفريق، والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق.

ونشر زد بيانا مقتضبا عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي قال فيه: "شكرا عادل مصطفى، نتمنى لك كل التوفيق في رحلتك القادمة".

وتولى عادل مصطفى صاحب الـ 43 عاما منصب المدرب المساعد لفريق زد في شهر مارس 2025، في النصف الثاني من الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يتواجد عادل مصطفى، ضمن الجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي المؤقت بقيادة عماد النحاس.

وكان الأهلي أعلن تعيين وليد صلاح الدين، مدير للكرة، بعدما تم موافقة نادي زد أيضا، بعدما كان يشغل نفس المنصب في النادي أيضا.