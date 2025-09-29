احتفال إمام عاشور بهدف تريزيجيه في مرمى الزمالك

كاميرا مصراوي ترصد احتفالات الأهلي وحزن الزمالك بعد القمة

ظهر وهو يقبله.. ماذا يتواجد في "شنكار" حسين الشحات؟

آدم كايد يغادر استاد القاهرة بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي (فيديو)

حكم دولي سابق يعلق على القرارات التحكيمية في المباراة الأهلي والزمالك

تصوير ـ نهى خورشيد:

رصدت كاميرا مصراوي ردة فعل ثنائي الأهلي حمزة علاء ومحمد مجدي "أفشة" مع تسجيل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الثاني للفريق في مرمى الزمالك.

وسجل تريزيجيه في الدقيقة (77) الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في مرمى الزمالك.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف على نظيره الزمالك في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

اقرأ أيضًا:

بعد تألقه ضد الزمالك.. أهداف ومساهمات حسين الشحات مع الأهلي

عماد النحاس يثبت جدارته بهدفه في مرمى فيريرا