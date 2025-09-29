مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
21:15

شباب الأهلي

ردود فعل عواد وحمزة علاء وأفشة على ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي (فيديو)

كتب : مصراوي

11:12 م 29/09/2025
تصوير ـ نهى خورشيد:

رصدت كاميرا مصراوي ردة فعل ثنائي الأهلي حمزة علاء ومحمد مجدي "أفشة" مع تسجيل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الثاني للفريق في مرمى الزمالك.

وسجل تريزيجيه في الدقيقة (77) الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في مرمى الزمالك.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف على نظيره الزمالك في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

بعد تألقه ضد الزمالك.. أهداف ومساهمات حسين الشحات مع الأهلي

عماد النحاس يثبت جدارته بهدفه في مرمى فيريرا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عواد حمزة علاء محمد مجدي أفشة الأهلي الزمالك نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

