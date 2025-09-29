مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
21:15

شباب الأهلي

هدف تريزيجيه الثاني في مرمى الزمالك

كتب - محمد عبد السلام:

10:11 م 29/09/2025
سجل محمود تريزيجيه الهدف الثاني، وهدف التقدم للنادي الأهلي في المباراة التي جمعته مع الزمالك اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقد أحرز تريزيجيه هدف التقدم في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، بعد تدخل قوي من دفاع الزمالك على لاعب الأهلي حسين الشحات.

وبهذا الفوز، يرفع النادي الأهلي نقاطه إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثالث، بينما ظل رصيد الزمالك ثابتًا عند 17 نقطة ليبقى في صدارة الدوري.

