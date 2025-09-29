هدف تريزيجيه الثاني في مرمى الزمالك

أول تعليق من زيزو بعد فوز الأهلي على الزمالك في بطولة الدوري

سجل محمود تريزيجيه الهدف الثاني، وهدف التقدم للنادي الأهلي في المباراة التي جمعته مع الزمالك اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقد أحرز تريزيجيه هدف التقدم في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، بعد تدخل قوي من دفاع الزمالك على لاعب الأهلي حسين الشحات.

وبهذا الفوز، يرفع النادي الأهلي نقاطه إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثالث، بينما ظل رصيد الزمالك ثابتًا عند 17 نقطة ليبقى في صدارة الدوري.