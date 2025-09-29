سيارة من أحد الرعاة تثير الجدل في مباراة الأهلي والزمالك (صورة)

نجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين أمام الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وتقدم فريق الزمالك بهدف سجله حسام عبدالمجيد من ركلة جزاء بالدقيقة (32)، قبل أن يتعادل حسين الشحات بهدف في الدقيقة (71) ثم سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الثاني بالدقيقة (78).

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 17 في صدارة المسابقة.

ملخص مباراة الأهلي والزمالك:

وكاد يفتتح فريق الزمالك التسجيل مبكرًا بعدما انطلق بيزيرا بهجمة نجو منطقة جزاء الأهلي ثم مرر الكرة لزميله عدي الدباغ داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 5 ليتصدى محمد الشناوي لتسديدته ولكن يتوقف اللقاء بسبب إصابة الشناوي.

وأرسل طاهر محمد طاهر كرة عرضية في الدقيقة 12 كان يسكنها حسام عبدالمجيد بالخطأ في مرماه ولكنها علت المرمى لركنية للأهلي نُفذت وأبعدها دفاع الزمالك.

واحتسب حكم المباراة في الدقيقة 25 ركلة جزاء لصالح الزمالك بداع عرقلة لاعب الزمالك عدي الدباغ ولكن ينتظر الحكم تأكيد من تقنية الفيديو وسط اعتراضات من قِبل لاعبي الأهلي.

وتصدى محمد الشناوي في الدقيقة 28 لركلة الجزاء الذي سددها عبدالله السعيد لتخرج الكرة لركنية ليتوقف اللقاء لتأكد الحكم من صحة تنفيذ ركلة الجزاء من عدمها.

وبعد العودة لتقنية الفيديو أعاد الحكم ركلة الجزاء وسددها حسام عبدالمجيد بنجاح في وسط الملعب في الدقيقة 32

وتوقف اللعب في الدقيقة 35 لشرب المياه والتقاط الأنفاس ثم توقف اللعب مجددًا في الدقيقة 38 لإصابة عدي الدباغ واستبداله بناصر منسي.

وتوقف اللعب في الدقيقة 44 لمراجعة كرة بها شك كونها ركلة جزاء للأهلي.

وبدأ لاعبو الأهلي الشوط الثاني بضغط بالكرة وسط تمركز لدفاعات الزمالك.

وأبعد دفاع الزمالك في الدقيقة 49 لكرة عرضية أرسلها اللاعب طاهر محمد طاهر ثم أمسك محمد صبحي حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 50 لكرة عرضية من محمد هاني.

وواصل لاعبو الأهلي الضغط ولكن دون أي خطورة على مرمى الزمالك.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 55 بطاقة صفراء للاعب الزمالك ناصر منسي بعد كرة مشتركة مع ياسين مرعي لاعب الأهلي.

وأبعد دفاع الزمالك في الدقيقة 56 كرة عرضية جديدة من محمد هاني.

ووصلت كرة في الدقيقة 58 للاعب الأهلي محمد شريف الذي سددها من أمام منطقة جزاء الزمالك ضعيفة مرت بجانب القائم.

وأبعد دفاع الزمالك في الدقيقة 56 كرة عرضية جديدة من محمد هاني.

وأبعد دفاع الأهلي في الدقيقة 60 كرة عرضية خطيرة أرسلها محمود بنتايج ثم أشهر الحكم بطاقة صفراء ضد لاعب الأهلي ياسر إبراهيم بعد كرة مشتركة مع عمر جابر بالدقيقة التالية.

وتصدى محمد صبحي في الدقيقة 67 لتسديدة من محمد هاني ثم توقف اللعب في الدقيقة التالية لإصابة طاهر محمد طاهر ليستبدله عماد النحاس باللاعب حسين الشحات.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى وصلت الكرة لحسين الشحات من زميله محمد شريف داخل منطقة جزاء الزمالك ليسكنها المرمى بالدقيقة 71.

وأوقف الحكم اللعب في الدقيقة 74 لالتقاط الأنفاس وشرب المياه ثم احتسب الحكم في الدقيقة 76 ركلة جزاء للأهلي بداع عرقلة محمود بنتايج للاعب الأهلي حسين الشحات.

وسدد محمود حسن "تريزيجيه" ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 77 ليسجل الهدف الثاني للأهلي.

ودفع المدير الفني لفريق الزمالك في الدقيقة التالية باللاعب عبدالحميد معالي وعمرو ناصر بدلاً من ناصر ماهر وآدم كايد.

ودفع عماد النحاس في الدقيقة 84 بالثنائي أليو ديانج وأحمد عبدالقادر بدلاً من محمد علي بن رمضان ومحمد شريف.

وكاد فريق الزمالك يتعادل بهدف في الدقيقة 90+2 بعدما أرسل عبدالله السعيد كرة عرضية من يسار الملعب حولها زميله عمرو ناصر برأسه تجاه المرمى ولكن تصدت لها العارضة.

تشكيل الأهلي والزمالك:

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي:

خط الدفاع: أحمد نبيل "كوكا"، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية و محمد علي بن رمضان.

خط الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي، محمود حسن "تريزيجيه"، طاهر محمد طاهر.

المهاجم: محمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر.

خط الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - أدم كايد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - ناصر ماهر.

