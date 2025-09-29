مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
21:15

شباب الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"تم توقيفه أمام البوابات".. منع لاعب الزمالك من دخول ستاد القاهرة (فيديو)

كتب : يوسف محمد سعيد

07:11 م 29/09/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد عواد من تدريبات الزمالك
  • عرض 7 صورة
    محمد عواد
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي والزمالك (7)
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي والزمالك (6)
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي والزمالك (5)
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي والزمالك (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - يوسف محمد:

رصدت كاميرا مصراوي منع أفراد الأمن باستاد القاهرة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك من الدخول لاستاد القاهرة لحضور مباراة الأهلي.

وظهر محمد عواد رفقة شقيقه أمام بوابة ستاد القاهرة الدولي أمام البوابات إذ لم يتم السماح لهما بالدخول.

وكان المدير الفني للفارس الأبيض يانيك فيريرا، قرر استبعاد محمد عواد من قائمة الفريق اليوم، لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي اليوم، مباراة القمة رقم 131 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء، هو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 17 نقطة جمعهم من 8 مباريات، فيما يأتي الأهلي في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 8 مباريات.

أقرأ أيضًا:

"اللي بيجمعنا أكبر".. 21 صورة وفيديو لرسالة قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك

"مستقبل فيريرا في خطر".. تصريحات نارية لطارق يحيى قبل مباراة القمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الأهلي والزمالك مباراة القمة الدوري المصري محمد عواد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحداث مثيرة بعد فوز الأهلي على الزمالك.. رد فعل زيزو وإمام عاشور ومشادات المدرجات- بث مباشر
فيديو| ترامب يشكر السيسي: ساهم بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة