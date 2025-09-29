5 صور من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة لمواجهة الزمالك بالدوري

"تم توقيفه أمام البوابات".. منع لاعب الزمالك من دخول ستاد القاهرة

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب "القاهرة الدولي"، استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعهم من 7 مباريات ببطولة الدوري حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الفارس الأبيض اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، جمعهم من 8 مباريات بالدوري المصري "دوري نايل".

