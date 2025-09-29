مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الأهلي

0 1
20:00

الزمالك

كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

- -
23:00

نيجيريا - شباب

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

5 صور من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة لمواجهة الزمالك بالدوري

كتب - يوسف محمد:

06:51 م 29/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة
  • عرض 5 صورة
    وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة
  • عرض 5 صورة
    وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة
  • عرض 5 صورة
    وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب "القاهرة الدولي"، استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعهم من 7 مباريات ببطولة الدوري حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الفارس الأبيض اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، جمعهم من 8 مباريات بالدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

"اللي بيجمعنا أكبر".. 21 صورة وفيديو لرسالة قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك

"مستقبل فيريرا في خطر".. تصريحات نارية لطارق يحيى قبل مباراة القمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك مباراة القمة استاد القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 1 الزمالك.. حسام عبدالمجيد يسجل