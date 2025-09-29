5 صور من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة لمواجهة الزمالك بالدوري

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة عماد النحاس التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي سيلتقي نظيره الزمالك عن الثامنة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي:

خط الدفاع: أحمد نبيل "كوكا"، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية و محمد علي بن رمضان.

خط الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي، محمود حسن "تريزيجيه"، طاهر محمد طاهر.

المهاجم: محمد شريف.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يتصدر الزمالك الترتيب بـ 17 نقطة.

