الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

الزمالك

كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

- -
23:00

نيجيريا - شباب

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

وست هام يونايتد

بعد هجوم شوبير.. بلال يكشف قرار مفاجئ من النادي الأهلي بشأن تهنئة عيد الميلاد

كتب : مصراوي

03:46 م 29/09/2025

أحمد شوبير

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن النادي الأحمر اتخذ قرارًا منذ شهر أكتوبر 2023 بعدم وجود أي تهنئة لنجومه السابقين بأعياد ميلادهم، ويتم فقط إحياء ذكرى بعض النجوم الراحلين.

وقال بلال: "أحمد شوبير نجم الأهلي السابق عبر عن حزنه لعدم وجود تهنئة من الصفحة الرسمية للنادي، ولكن أقول له النادي اتخذ قرارا منذ أكثر من عامين بعدم تهئنة أحد".

وأضاف: "عيد ميلادي كان يوم 20 أغسطس ولم يهنئني أحد، ولم أغضب مطلقا، والموضوع بسيط وسهل تمامًا".

وكان أحمد شوبير، هاجم المركز الإعلامي للنادي الأهلي، بسبب عدم تهنئته بعيد ميلاده، مؤكدا أن صفحة الأحمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي، ليست ملك أشخاص.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

