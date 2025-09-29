6 ممنوعات وغياب 14 لاعبا.. تغطية خاصة لقمة الأهلي والزمالك في الدوري

يترقب عشاق كرة القدم العربية القناة رقم 131 بين الأهلي والزمالك، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاقها.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم أبرز المواضيع التي تخص مباراة القمة المصرية، مثل، التشكيلات المتوقعة وغيابات الفريقين والقوائم.

"اللافتات والشعارات والشماريخ".. 6 ممنوعات للجماهير في مباراة القمة

كشف محمود القاضي مسؤول تأمين مباراة القمة، بين الأهلي والزمالك، المقرر لها اليوم الترتيبات الكاملة للمباراة..

"بينهم الصفقة الجديد".. 6 غيابات قوية تضرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي

يغيب عن صفوف الفريق الأول لنادي الزمالك عددا من اللاعبين في مواجهة الأهلي اليوم، ببطولة الدوري المصري الممتاز..

"القوة الضاربة وتغيير محتمل".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تشكيل الأبيض لمواجهة الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز..

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري المصري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة، عماد النحاس، على التشكيل لمواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز..

الزمالك يبحث عن الهروب بالصدارة في صدام قوي أمام الأهلي الليلة

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة نظيره النادي الأهلي، اليوم الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز..

8 غيابات.. قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في قمة الدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة، عماد النحاس، على القائمة النهائية لمواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز..

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق القمة المصرية التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز..

الأهلي والزمالك.. 10 لاعبين تحت شعار "صديق الأمس منافس اليوم"

يدخل 10 لاعبين مباراة الأهلي والزمالك تحت شعار "صديق الأمس منافس اليوم"، حيث سبق لهم أن لعبوا للفريق المنافس..

فأل خير للأحمر.. 9 مباريات بين الأهلي والزمالك فى شهر سبتمبر

شهد شهر سبتمبر عبر تاريخ الكرة المصرية 9 مواجهات جمعت بين الأهلي والزمالك في مختلف البطولات، قبل أن يأتي اللقاء المنتظر غدا الإثنين، ليكون المواجهة العاشرة بين الفريقين في هذا الشهر..

تشكيل وتحذير.. النحاس يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الزمالك

وضع عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري..

سنة أولي قمة.. 10 لاعبين في الزمالك يخوضون الديربي الأول ضد الأهلي

تتجه أنظار الجماهير نحو قمة الكرة المصرية المنتظرة بين الأهلي والزمالك غدا الإثنين، والتي ستشهد لحظة فارقة في مسيرة عدد من اللاعبين الذين يستعدون لتذوق طعم القمة لأول مرة في حياتهم الكروية..

سنة أولى قمة.. 5 وجوه في الأهلي تستعد لأول ظهور أمام الزمالك

في واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا في الكرة المصرية، ستكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك موعدًا خاصًا لخمسة لاعبين داخل القلعة الحمراء، حيث ينتظرون خوض أول لقاء لهم أمام الغريم التقليدي..