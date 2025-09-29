"مش مصاب".. شوبير يفجر مفاجأة حول استبعاد نجم الزمالك من مواجهة الأهلي

"القوة الضاربة وتغيير محتمل".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامى أحمد شوبير، مفاجأة بشأن استبعاد الجناح الأنجولى شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، من قائمة فريقه لخوض مواجهة الأهلي، والمقررة إقامتها اليوم.

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة للدوري المصري.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير":"البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفنى للزمالك قرر إستبعاد الجناح الأنجولى شيكو بانزا من قائمة الزمالك أمام الأهلي".

وأكمل: "استبعاد اللاعب بسبب وجود حالة من التمرد الشديد لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادى حتى الآن".

وأكمل شوبير:" وأنهى المدرب البلجيكي يانيك فيريرا الجدل المصاحب لمركز الجناح الأيسر مقررًا الإعتماد على الفلسطينى أدم كايد بعد إستبعاد شيكو بانزا".

واختتم تصريحاته: "فيريرا شايف إنّ أدم كايد لاعب ملتزم وبيأدّى دوره والمطلوب منه في الملعب، وظهر ذلك واضحا في المباريات الماضية".

