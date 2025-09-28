سنة أولى قمة.. 5 وجوه في الأهلي تستعد لأول ظهور أمام الزمالك

في واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا في الكرة المصرية، ستكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك موعدًا خاصًا لخمسة لاعبين داخل القلعة الحمراء، حيث ينتظرون خوض أول لقاء لهم أمام الغريم التقليدي.

وجاءت قائمة لاعبو الأهلي المنتظر ظهورهم الأول في القمة ضد الزمالك كالتالي:

محمد علي بن رمضان: لاعب الوسط التونسي المنضم حديثًا من نادي فرينكفاروزي المجري

أحمد رمضان "بيكهام": العائد لصفوف الأهلي قادمًا من سيراميكا كليوباترا.

محمد أحمد "سيحا": الحارس الشاب المنضم من المقاولون العرب، ضمن خطة دعم مركز حراسة المرمى.

ياسين مرعي: المدافع الشاب المنضم من فاركو، قد يسجل ظهوره الأول بمباريات القمة مع الأهلي.

حمزة عبدالكريم: مهاجم الأهلي الشاب صاحب ال17 عاما، قد يظهر للمرة الأولي في مباريات الديربي أمام الزمالك.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت