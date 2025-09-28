تشكيل وتحذير.. النحاس يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الزمالك

"كلمات مؤثرة".. أول رد من إبراهيم سعيد على رفض دعواه لحضانة بناته

وضع عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري.

وقرر عماد النحاس استبعاد أحمد مصطفى زيزو ومحمد مجدي أفشة، على الرغم من مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية وجاهزيتهما للقاء.

وعقد النحاس ووليد صلاح الدين مدير الكرة محاضرة مع اللاعبين، وطالبهم بضرورة الحذر من قوة الزمالك التي تكمن في طرفي الملعب، لذا ستكون هناك تعليمات محددة لكل من محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

واستقر النحاس على أغلب عناصر التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك، والذي يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا، ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر (أليو ديانج) ومحمد شريف.

ويقام لقاء القمة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

