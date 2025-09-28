مباريات الأمس
تشكيل وتحذير.. النحاس يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الزمالك

كتب - مراسل مصراوي:

10:30 م 28/09/2025
    عماد النحاس من مران الأهلي في ميامي
    زيزو من مباراة بيراميدز
    أفشة من مران الأهلي
    محمد مجدي أفشة (26) (1)
    مروان عطية وأحمد نبيل كوكا بقميص الأهلي الثالث
    محمد هاني من تدريبات الأهلي_Easy-Resize.com
    محمد هاني
    اللاعب محمد الشناوي
    ياسر إبراهيم (1)
    ياسين مرعي (1)
    مروان عطية من مران الأهلي
    اللاعب محمود تريزيجيه
    حسين الشحات
    طاهر محمد طاهر

وضع عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري.

وقرر عماد النحاس استبعاد أحمد مصطفى زيزو ومحمد مجدي أفشة، على الرغم من مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية وجاهزيتهما للقاء.

وعقد النحاس ووليد صلاح الدين مدير الكرة محاضرة مع اللاعبين، وطالبهم بضرورة الحذر من قوة الزمالك التي تكمن في طرفي الملعب، لذا ستكون هناك تعليمات محددة لكل من محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

واستقر النحاس على أغلب عناصر التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك، والذي يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا، ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر (أليو ديانج) ومحمد شريف.

ويقام لقاء القمة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

