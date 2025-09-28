8 لاعبين وزيزو أبرزهم.. غيابات الأهلي عن مباراة القمة ضد الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مهمه من العيار الثقيل غدا الإثنين، وذلك عندما يلتقي مع غريمه نادي الزمالك في قمة الجولة التاسعة بالدوري المصري.

ويفتقد فريق الأهلي عددا من اللاعبين في مباراته ضد الزمالك، وذلك لأسباب مختلفة سواء للاصابة او لعدم الجاهزية الفنية.

أبرز غيابات الأهلي عن مباراة القمة ضد الزمالك

يغيب عن الأهلي في مباراة الغد، كل من أحمد مصطفى زيزو ونيتس جراديشار وأشرف داري وذلك بسبب تعرضهم للإصابة مؤخرا.

كما يفتقد الأهلي لجهود كل من محمد شكري وكريم فؤاد، ومحمد مجدي أفشة في مباراة الزمالك بسبب الإصابة.

ويغيب لأسباب فنية، الحارس حمزة علاء بعد انضمامه لصفوف الأهلي في صفقة انتقال حر بالميركاتو الصيفي الجاري.

وأبرز الغائبين عن صفوف الأهلي هو لاعب خط الوسط إمام عاشور، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا أبعدته عن المشاركة مع الفريق بالدوري.