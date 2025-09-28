مباريات الأمس
"قد يظهر لأول مرة".. فيريرا يجهز مفاجأة في مباراة الأهلي والزمالك

كتب : مصراوي

12:28 م 28/09/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الزمالك، عن تجهيز المدرب البرتغالي يانيك فيريرا لمفاجأة في مباراة الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك سيحل ضيفًا على نظيره الأهلي عند الثامنة من مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن فيريرا يعتزم الاستعانة بلاعب خط الوسط أحمد ربيع لأول مرة منذ انضمامه لصفوف الفريق بالانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من البنك الأهلي.

وأوضح المصدر أن ربيع قد تعافى من الإصابة التي لحقت به وأجلت مشاركته مع الفريق لذا يرغب فيريرا في تواجده في ظل إصابة محمد شحاتة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن أمر مشاركته كأساسي يتوقف على قرار فيريرا.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري قبل المباراة برصيد 17 نقطة فيما يحتل فريق الأهلي المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

الزمالك الأهلي الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك أحمد ربيع يانيك فيريرا
