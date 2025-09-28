مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
18:30

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
17:45

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"جمهور الأهلي أكيد مرعوب".. ميدو يتحدث عن خطورة لاعب الزمالك بيزيرا

كتب : مصراوي

11:56 ص 28/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الأهلي ضد الزمالك (3)
  • عرض 4 صورة
    الأهلي ضد الزمالك
  • عرض 4 صورة
    الأهلي ضد الزمالك (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة ـ مصراوي:

كشف أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، عن رأيه في مباراة فريقه المنتظرة أمام نظيره الأهلي في الدوري.

وكتب ميدو عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد:"بكره ماتش الأهلي والزمالك جمهور الأهلي أكيد مرعوب من حالة الديفينس بتاع الفريق وإزاي ممكن يوقفوا بيزيرا وجمهور الزمالك مرعوب من فريقه يكون مشتت بسبب عدم حصول اللاعبين والجهاز على مستحقاتهم أنما كورة وجوة الملعب الزمالك يكسب أنا عن نفسي رايح للتعادل الاتنين مدربين هيبقوا مش عايزين يخسروا ومفيش حد فيهم هياخد أي مخاطرة طول ما هو متعادل".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يلتقي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة فيما يتصدر الزمالك جدول المسابقة بـ 17 نقطة.

اقرأ أيضًا:
"سنحسم التأهل".. أول تعليق من أسامة نبيه بعد الخسارة أمام اليابان

مفاجأة غير سارة للأهلي قبل مباراة الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد الزمالك الأهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك الزمالك الأهلي ميدو موعد مباراة الأهلي والزمالك ترتيب الأهلي والزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الفضة في مصر تسجل قفزة قياسية خلال 2025.. فما الأسباب؟
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
حالة الطقس.. أجواء خريفية وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 32 درجة