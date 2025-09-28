"لم أحسم أمري ولكن".. نجم ريال أوفييدو الإسباني يكشف موقفه من الانضمام

القاهرة ـ مصراوي:

كشف أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، عن رأيه في مباراة فريقه المنتظرة أمام نظيره الأهلي في الدوري.

وكتب ميدو عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد:"بكره ماتش الأهلي والزمالك جمهور الأهلي أكيد مرعوب من حالة الديفينس بتاع الفريق وإزاي ممكن يوقفوا بيزيرا وجمهور الزمالك مرعوب من فريقه يكون مشتت بسبب عدم حصول اللاعبين والجهاز على مستحقاتهم أنما كورة وجوة الملعب الزمالك يكسب أنا عن نفسي رايح للتعادل الاتنين مدربين هيبقوا مش عايزين يخسروا ومفيش حد فيهم هياخد أي مخاطرة طول ما هو متعادل".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يلتقي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.



ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة فيما يتصدر الزمالك جدول المسابقة بـ 17 نقطة.

