"عمري ما أنسى الفضل".. سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة خلافه مع الخطيب

"مش على الشاحن".. إبراهيم فايق يكشف تطورًا مفاجئًا في ملف مدرب الأهلي

مكنتش عارف هبات فين".. سيد عبدالحفيظ يتذكر باكيًا موقفًا مؤثرًا له مع الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي ومدير الكرة السابق، حقيقة ما تم تداوله عن وجود خلافات بينه ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي محمود الخطيب.

وأضاف عبدالحفيظ، خلال تواجده مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أم بي سي مصر أمس الجمعة:" كابتن محمود الخطيب أخ كبير ليا والخلافات كانت كتير في وقت ما يعني ولكن لا أنسى شيء كويس أتعمل معايا وعمرى ما أنسى أن أول مره كنت أسمع اسمي كمدير للكرة كانت من كابتن محمود الخطيب".

وتابع عبد الحفيظ:"كابتن محمود الخطيب قالي أنا بثق فيك وإن شاء الله تكون ناجح فى المنصب ده".

واختتم مدير الكرة السابق بالأهلي تصريحاته بقوله:"أتعامل مع النادي كأنه بيتي الموضوع بالنسبة ليا مش شخصي هو موضوع مصلحة مكان واللي بيحب مكان بيحاول يخدمه في كل الأوضاع".

وكان سيد عبد الحفيظ قد رحلّ في نهاية عام 2023 عن منصبه بالنادي الأهلي بصورة مفاجئة ثم جاء بعده في المنصب خالد بيبو.

اقرأ أيضَا:

"أنت ظريف جدًا! أليس كذلك؟".. موقف محرج لكريم بنزيما عقب الخسارة أمام النصر (فيديو)

"مش على الشاحن".. إبراهيم فايق يكشف تطورًا مفاجئًا في ملف مدرب الأهلي