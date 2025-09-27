"مش على الشاحن".. إبراهيم فايق يكشف تطورًا مفاجئًا في ملف مدرب الأهلي

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تفاصيل الجلسة الأخيرة التي عقدها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع سيد عبد الحفيظ نجم الفريق ومدير الكرة السابق.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، إن الجلسة الثانية التي عقدها الخطيب مع عبدالحفيظ مؤخرًا نسق معه العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة كما طلب منه تجهيز أوراق ترشحه بالانتخابات المقبلة للنادي الأهلي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب بيان رسمي دعا الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ لانتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وكشف سيد عبدالحفيظ في تصريحات إعلامية يوم أمس الجمعة وجود نية له للترشح بالانتخابات المقبلة بالنادي الأهلي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

