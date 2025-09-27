"تلقى عرضًا أوروبيًا".. وكيل فيريرا يتحدث عن مستقبل المدرب مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجئة ستكون بقائمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي بانتخابات الدورة المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت:"وجه جديد مفاجأه في قائمة الكابتن الخطيب تحت السن".

انتخابات الأهلي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب بيان رسمي دعا الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ لانتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يذكر أن محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عدم خوضه الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس إدارة الأهلي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا





