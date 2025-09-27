مباريات الأمس
"وجه جديد تحت السن".. شوبير يكشف عن مفاجأة بقائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

12:25 م 27/09/2025
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجئة ستكون بقائمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي بانتخابات الدورة المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت:"وجه جديد مفاجأه في قائمة الكابتن الخطيب تحت السن".

انتخابات الأهلي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب بيان رسمي دعا الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ لانتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يذكر أن محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عدم خوضه الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس إدارة الأهلي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

محمود الخطيب قائمة محمود الخطيب انتخابات الأهلي الاهلي مجلس إدارة الأهلي رئاسة الأهلي

