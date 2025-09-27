مباريات الأمس
"الخطيب أخ أكبر".. سيد عبدالحفيظ يعلن نيته الترشح بانتخابات الأهلي


كتب ـ مصطفى الجريتلي:

10:27 ص 27/09/2025
    سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي
    سيد عبدالحفيظ من جنازة نجل محمود طاهر
    سيد عبدالحفيظ يتقدم حضور جنازة العامري فاروق
    سيد عبدالحفيظ
    سيد عبدالحفيظ يتقدم حضور جنازة العامري فاروق
    سيد عبدالحفيظ
    سيد عبدالحفيظ
    سيد عبدالحفيظ
    سيد عبدالحفيظ
    سيد عبدالحفيظ
    سيد عبدالحفيظ
    سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي

كشف سيد عبدالحفيظ نجم الأهلي ومدير الكرة السابق للفريق الأول، عن وجود نية له للترشح بالانتخابات المقبلة بالنادي الأهلي.

سيد عبدالحفيظ، قال خلال تواجده بقناة "إم بي سي مصر 2"، مساء يوم أمس الجمعة:"قد يكون لدي نية للترشح في الانتخابات المقبلة للنادي الأهلي".

وأشار مدير الكرة السابق للأهلي، إلى أنه لن يكون مشكلة بالنادي الأهلي بل يسعى ليكون حلاً لأي مشكلة:"لقد حصلت على الكثير من النادي وأحفظ المعروف ولا أنساه".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته بالإشادة بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، قائلاً:"هو أخ أكبر بالنسبة لي وهو من وضعني في منصب مدير الكرة بالأهلي وخلافي دائما يكون بناء على وجهات النظر والرؤية في وقت ما ".

انتخابات الأهلي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب بيان رسمي دعا الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ لانتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يذكر أن محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عدم خوضه الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس إدارة الأهلي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

سيد عبدالحفيظ الأهلي محمود الخطيب انتخابات الأهلي

