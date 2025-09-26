عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، استعداداً لمباراة القمة أمام الأهلي.

وخلال الجلسة، شدد فيريرا على أهمية اللقاء المرتقب، مطالباً لاعبيه بالتركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز صدارة الدوري، كما شرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية المطلوب تنفيذها في التدريبات والمباراة.

وشهد المران زيادة في الحمل البدني بإشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، إذ خاض اللاعبون تدريبات متنوعة تخللتها فقرات خاصة بالكرة، كما خصص الجهاز الفني فقرة فنية ركّز خلالها على تنفيذ بعض الجمل الخططية، أعقبها تقسيمة مصغرة في منتصف الملعب لتطبيق ما تم التدريب عليه عمليًا.

ويلتقي الفارس الأبيض بغريمه التقليدي المارد الأحمر الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.