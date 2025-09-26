مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

اليابان - شباب

- -
23:00

مصر - شباب

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
17:00

ليفربول

فيريرا يحفّز لاعبي الزمالك قبل القمة ويكثّف التحضيرات البدنية والفنية استعدادًا للأهلي

كتب - نهى خورشيد

10:17 م 26/09/2025

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، استعداداً لمباراة القمة أمام الأهلي.

وخلال الجلسة، شدد فيريرا على أهمية اللقاء المرتقب، مطالباً لاعبيه بالتركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز صدارة الدوري، كما شرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية المطلوب تنفيذها في التدريبات والمباراة.

وشهد المران زيادة في الحمل البدني بإشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، إذ خاض اللاعبون تدريبات متنوعة تخللتها فقرات خاصة بالكرة، كما خصص الجهاز الفني فقرة فنية ركّز خلالها على تنفيذ بعض الجمل الخططية، أعقبها تقسيمة مصغرة في منتصف الملعب لتطبيق ما تم التدريب عليه عمليًا.

ويلتقي الفارس الأبيض بغريمه التقليدي المارد الأحمر الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك يانيك فيريرا

