مصدر يكشف آخر تطورات إصابة أحمد سيد زيزو وموقفه من مباراة القمة

كتب - مراسل مصراوي:

09:27 م 25/09/2025
لا يزال موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن المشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة أمام الزمالك بالدوري المصري معلقا، بعد تعرضه للإصابة في الفترة الماضية.

وكان زيزو تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية، خلال مباراة المارد الأحمر أمام إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "زيزو قام ببعض التدريبات الفردية اليوم،منها الجري حول الملعب ثم توجه لأداء بعض التدريبات داخل صالة الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم".

وأضاف: "اللاعب سيخضع لفحص طبي غدا الجمعة، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، ثم يحدد موقفه النهائي من مباراة القمة".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل النادي الأهلي مباراة القمة وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 12 نقطة جمعهم من 7 مباريات، فيما يحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.

