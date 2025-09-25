مباريات الأمس
إعلان

"ذكاء اصطناعي".. خالد الغندور يعلق على عدم سفر الخطيب إلى أمريكا في المونديال

كتب - يوسف محمد:

07:23 م 25/09/2025
علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، عما يثار خلال الساعات الماضية، بشأن رفض طلب محمود الخطيب الخطيب رئيس الأهلي الحصول على تأشيرة أمريكا، للسفر مع الفريق إلى كأس العالم الذي أقيم في يونيو الماضي.

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الخميس: "من معلومات مؤكدة دون أي شك، كابتن محمود الخطيب حصل على التأشيرة".

وأضاف: "كل ما يقال أن هذا ذكاء اصطناعي غير حقيقي، الحقيقة أنه حصل عليها والصورة المتداولة على السوشيال حقيقية مليون في المية".

وكان الإعلامي مدحت شلبي، أعلن في تصريحات تليفزيونية، أن الخطيب لم يسافر مع بعثة الأهلي إلى أمريكا، خلال كأس العالم للأندية، بسبب عدم حصوله على التأشيرة وليس بسبب المرض كما قيل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ويذكر أن الأهلي كان قد ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت في الولايات المتحدة من دور المجموعات، حيث تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة ولم يتمكن من تحقيق أي فوز في البطولة.

