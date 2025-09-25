مباريات الأمس
إعلان

تركي آل الشيخ يوضح حقيقة شرائه نادي في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد خيري

04:58 م 25/09/2025
كتب- محمد خيري:

كشف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) حقيقة ما تردد عن رغبته شراء نادي بريستول سيتي الإنجليزي الناشط في دوري الدرجة الإنجليزية الثانية لكرة القدم.

وكتب تركي آل الشيخ مساء أمس الأربعاء عبر حسابه بمنصة إكس:"ليس صحيحًا أنني سأشتري نادي بريستول سيتي لكرة القدم".

ويحتل فريق بريستول بعد مرور 6 جولات من دوري الدرجة الثانية (تشامبيونشيب) المركز الثالث خلف ميدلزبره وستوك سيتي صاحبا المركزين الأول والثاني.

تركي آل الشيخ نادي بريستول سيتي بريستول سيتي

