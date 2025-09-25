تركي آل الشيخ يوضح حقيقة شرائه نادي في الدوري الإنجليزي

"تحركات وسرية".. مصدر يكشف موقف الخطيب من انتخابات رئاسة الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) حقيقة ما تردد عن رغبته شراء نادي بريستول سيتي الإنجليزي الناشط في دوري الدرجة الإنجليزية الثانية لكرة القدم.

وكتب تركي آل الشيخ مساء أمس الأربعاء عبر حسابه بمنصة إكس:"ليس صحيحًا أنني سأشتري نادي بريستول سيتي لكرة القدم".

ويحتل فريق بريستول بعد مرور 6 جولات من دوري الدرجة الثانية (تشامبيونشيب) المركز الثالث خلف ميدلزبره وستوك سيتي صاحبا المركزين الأول والثاني.

