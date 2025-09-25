الغندور يكشف مفاجأة عن زوجة البرتغالي برونو لاج مدرب الأهلي المحتمل

كتب: محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة حول وظيفة زوجة البرتغالي، برونو لاج، الذي يفاوضه النادي الأهلي من أجل تولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المدرب البرتغالي الجديد للنادي الأهلي برونو لاج زوجته مديرة أعماله وأخوه من ضمن الجهاز الفني".

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر لجدول الترتيب.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي يخشى من زوجات المدربين الذين يعملون وكلاء لهم، بعدما دخل في أزمات مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق السابق، بسبب زوجته التي كانت تعمل مديرة أعماله.

