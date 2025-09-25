"تحركات وسرية".. مصدر يكشف موقف الخطيب من انتخابات رئاسة الأهلي

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن طلب خاص من محمود الخطيب قبل مباراتهم أمام الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يلتقي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس:"محمود الخطيب طلب من وليد صلاح الدين مدير الكرة الدخول في معسكر مغلق مبكر قبل مباراة الزمالك لزيادة التركيز لدي اللاعبين".

وأضاف المصدر:"وليد صلاح الدين أكد للخطيب مناقشة الأمر مع النحاس لحسمه خاصة أنه صاحب القرار".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن عماد النحاس لم يحسم موقفه من الدخول في معسكر مغلق مبكر لمباراة الزمالك من عدمه.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر لجدول الترتيب.

اقرأ أيضا:

جمال جبر يكذب مدحت شلبي وينشر تأشيرة الخطيب لأمريكا

"ليه تقول أنا مريض؟".. مدحت شلبي يفجر مفاجأة حول رفض سفر الخطيب لأمريكا

"بلاغ وشكوى".. تحرك عاجل من الأهلي ضد مدحت شلبي