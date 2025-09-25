مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

برشلونة

الدوري الأوروبي

ريد بول سالزبورج

- -
22:00

بورتو

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

بولونيا

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

الأخدود

جميع المباريات

"النحاس لم يحسم موقفه".. طلب خاص من الخطيب لوليد صلاح الدين بخصوص مباراة الزمالك

كتب : مصراوي

03:20 م 25/09/2025
    عماد النحاس
القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن طلب خاص من محمود الخطيب قبل مباراتهم أمام الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يلتقي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس:"محمود الخطيب طلب من وليد صلاح الدين مدير الكرة الدخول في معسكر مغلق مبكر قبل مباراة الزمالك لزيادة التركيز لدي اللاعبين".

وأضاف المصدر:"وليد صلاح الدين أكد للخطيب مناقشة الأمر مع النحاس لحسمه خاصة أنه صاحب القرار".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن عماد النحاس لم يحسم موقفه من الدخول في معسكر مغلق مبكر لمباراة الزمالك من عدمه.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر لجدول الترتيب.

