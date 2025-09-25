مباريات الأمس
"رجع تعبان والقلق زاد".. شوبير يثير التخوف حول موقف الخطيب بعد غيابه

كتب : محمد خيري

12:32 م 25/09/2025

أحمد شوبير

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، قلق أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، من غموض موقف محمود الخطيب، من الترشح لانتخابات النادي المقبلة، بعد غيابه عن اجتماع مجلس الإدارة.

قال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية لبرنامجه "مع شوبير": "هناك قلق داخل الأهلي بعد غياب محمود الخطيب عن آخر جلستين لمجلس الإدارة".

وأضاف: "الخطيب رجع إلى القاهرة بعد أداء العمرة تعبان جدًا، وتواصلت مع بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي وأكدوا لي أن غياب الخطيب عن الجلسة الأولى التي تم الإعلان بعدها عن فتح باب الترشح للانتخابات كان معروفًا".

وأكمل: "الأعضاء أكدوا أن الجلسة الأخرى كانت متعلقة ببعض الأعمال الإدارية الخاصة بالنشاط الإداري، ولكن البعض الآخر من أعضاء المجلس، أكدوا أنهم ليسوا على علم حتى الآن بالموقف النهائي لمحمود الخطيب وسبب غيابه عن الجلستين".

وأوضح: "محمود الخطيب لم يتخذ قرارًا حتى هذه اللحظة، حول الانتخابات، والقرار لن يكون إلا بناءً على مراعاة حالته الصحية أولًا، ومراجعة أسرته قبل اتخاذ قراره النهائي بنزول الانتخابات من عدمه".

واختتم تصريحاته: "بالطبع الشعور الغالب في الأهلي ورغبة معظم أعضاء الجمعية العمومية هو ترشح الخطيب مرة أخرى، لكن حتى الآن لا يوجد خبر يقين أو معلومة مؤكدة وسوف تحسم الأمور في الفترة المقبلة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

