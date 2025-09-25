هل يتواجهان للمرة الأولى؟.. قمة خاصة بين زيزو وجماهير الزمالك

يمكن أن تشهد مباراة الأهلي والزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز، اللقاء الأول بين أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، وجماهير القلعة البيضاء، منذ رحيله في يونيو 2025.

ورحل زيزو عن الزمالك وانتقل إلى الأهلي يوم 6 يونيو، بعد نهاية تعاقده مع الأبيض، إلا أن الفترة التي سبقت رحيله شهدت غيابه عن صفوف الفريق.

وكانت آخر مواجهة بين زيزو وجماهير الزمالك يوم 25 مارس 2025، في مباراة سيراميكا كليوباترا، التي أحرز فيها هدف فوز الأبيض بنتيجة 2-1، ليغيب بعدها عن جميع المباريات حتى رحيله مع نهاية الموسم.

وأعلن الزمالك استبعاد زيزو من قائمته لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي انتهت بخسارة الأبيض، بعد انتشار أنباء عن حصول اللاعب على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدًا للانتقال إلى الأهلي والمشاركة معه في كأس العالم للأندية.

موقف زيزو من مباراة القمة ضد الزمالك

يحسم موقف أحمد سيد زيزو من المشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك قبل المباراة بـ48 ساعة. وقال مصدر لمصراوي: "كوكا وأفشة وجارديشار سيخضعون لفحص طبي، وتبدو فرص لحاقهم بالمباراة كبيرة، بينما موقف زيزو سيُحسم قبل المباراة بـ48 ساعة".