أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد التعادل مع الجونة بالدوري

"الحل في الاستثمار وليس الهبوط".. ميدو يوجه تصريحات قوية إلى مسؤولي الإسماعيلي

كتب - يوسف محمد:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الخميس، بعد التعادل مع الجونة أمس الثلاثاء ببطولة الدوري.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره الجونة، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري.

ويستأنف الفريق الأول للكرة بالزمالك تدريباته الجماعية، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 26 من الشهر الجاري، على ستاد الكلية الحربية، استعداداً لمباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره الأهلي، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويستضيف ستاد القاهرة يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، مباراة الزمالك أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

"خلاف وحيد".. مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرتغالي برونو لاجي

"فعلت ما بوسعي".. خالد بوطيب يتحدث عن تجربته في الزمالك

"لمناقشة الأمور الانتخابية".. موقف الخطيب من اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي