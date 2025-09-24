أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد التعادل مع الجونة بالدوري

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع المدرب البرتغالي برونو لاجي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي خوسيه ريبيرو.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن الأهلي تواصل بالفعل مع وكيل لاجي وتم تقديم عرض رسمي للمدرب، لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وذكرت صحيفة TSF البرتغالية، أن الأهلي دخل في مفاوضات متقدمة مع البرتغالي برونو لاجي، لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن هناك وفد من جانب النادي سيتجه إلى البرتغال قريبًا، لحسم الاتفاق بعد تقدم المفاوضات في الساعات الأخيرة".

كما أشارت الصحيفة، أن المدرب كان مترددًا في البداية، لكنه بدأ يميل لقبول العرض بعد حديثه مع عائلته، وأن كيله حاليًا في تواصل دائم مع مسؤولي الأهلي لإنهاء تفاصيل الإتفاق.

ويسعى الأهلي خلال الفترة الحالية، للتعاقد مع مدير فني جديد لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفا للبرتغالي خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للمارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر في الفترة المقبلة، لملاقاة نظيره الزمالك يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

