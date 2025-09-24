مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

1 1
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

1 1
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

0 2
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

0 0
22:00

فينورد

جميع المباريات

إعلان

"وفد في لشبونة".. تقارير برتغالية تكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع برونو لاجي

كتب - يوسف محمد:

10:03 م 24/09/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (7)
  • عرض 11 صورة
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (9)
  • عرض 11 صورة
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (8)
  • عرض 11 صورة
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (4)
  • عرض 11 صورة
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (6)
  • عرض 11 صورة
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (5)
  • عرض 11 صورة
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (10)
  • عرض 11 صورة
    برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي (11)
  • عرض 11 صورة
    برونو لاج
  • عرض 11 صورة
    برونو لاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع المدرب البرتغالي برونو لاجي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي خوسيه ريبيرو.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن الأهلي تواصل بالفعل مع وكيل لاجي وتم تقديم عرض رسمي للمدرب، لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وذكرت صحيفة TSF البرتغالية، أن الأهلي دخل في مفاوضات متقدمة مع البرتغالي برونو لاجي، لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن هناك وفد من جانب النادي سيتجه إلى البرتغال قريبًا، لحسم الاتفاق بعد تقدم المفاوضات في الساعات الأخيرة".

كما أشارت الصحيفة، أن المدرب كان مترددًا في البداية، لكنه بدأ يميل لقبول العرض بعد حديثه مع عائلته، وأن كيله حاليًا في تواصل دائم مع مسؤولي الأهلي لإنهاء تفاصيل الإتفاق.

ويسعى الأهلي خلال الفترة الحالية، للتعاقد مع مدير فني جديد لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفا للبرتغالي خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للمارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر في الفترة المقبلة، لملاقاة نظيره الزمالك يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

اقرأ أيضًا:

"خلاف وحيد".. مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرتغالي برونو لاجي

"فعلت ما بوسعي".. خالد بوطيب يتحدث عن تجربته في الزمالك

"لمناقشة الأمور الانتخابية".. موقف الخطيب من اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برونو لاجي النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي مفاوضات الأهلي ولاجي مدرب الأهلي الجديد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة: ترامب يقدم خطة لإنهاء الحرب في غزة بدعم عربي.. فما أبرز بنودها؟