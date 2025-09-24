"فعلت ما بوسعي".. خالد بوطيب يتحدث عن تجربته في الزمالك

من ناشئي الأهلي.. من هو محمد عماد صاحب هدف الجونة في الزمالك؟

تحدث المغربي خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق والكوكب المراكشي الحالي، عن فترته داخل القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن النادي سيبقى في قلبه.

وقال خالد بوطيب في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "قضيت فترة قصيرة مع الزمالك وكان الأمر بسبب أزمة مع الإدارة وبسبب إصابتي، وكان الأمر مؤسفا لأنني جئت بحماس كبير وكنت أريد تقديم أداء جيد وتحقيق إنجازات، وتوجت بلقبين مع الزمالك ولكن التجربة كانت ناقصة وتركت لي طعما مرا في مصر".

وأضاف: "الكثير من الأشياء السيئة هنا في مصر قيلت عني بوسائل الإعلام وصوروني على أنني شخص غير نزيه مع أنني فعلت ما بوسعي لأعود من الإصابة وأساعد الفريق، ولكن لن أبوح بكل ما حدث لأنني لا أريد النزول لذلك المستوى".

وأوضح: "لا أشاهد المباريات دائما ولكن أتابع النتائج من حين لآخر، وهناك لاعبون في الزمالك لعبوا معي ولا يزالون يتواجدون بالفريق، وتابعت مباراة النهائي ضد نهضة بركان".

واختتم بوطيب: "هناك بعض الأشخاص في النادي واللاعبين والمشجعين لا ذنب لهم في المشكلة التي حدثت معي، وعلى الرغم من كل شيء كانت التجربة مهمة ولا أقلل مما عشته هناك، وسيبقى النادي في قلبي رغم كل شيء وأتمنى أن يحققوا العديد من الألقاب".

اقرأ أيضًا:

ابنة ملياردير الساحرة تصبح رئيسة ناد بالدرجة الثالثة.. ما القصة؟

إسرائيل خارج كأس العالم؟.. مسؤولو الاتحاد يكشفون الحقيقة

الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لسيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.. ما القصة؟