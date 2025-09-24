بعد التعادل مع الجونة.. أول قرار من فيريرا قبل مواجهة الأهلي

كنب: محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات اليوم الأربعاء دون الحصول على راحة عقب التعادل مع الجونة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم الإثنين المقبل، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

وفضل المدير الفني للأبيض، استمرار اللاعبين في التدريبات اليوم، من أجل التحضير مبكرا لمواجهة الأهلي المقبلة، وتصحيح أخطاء مواجهة الجونة أمس.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.