وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، تحذير للفريق الأبيض، قبل المباراة الهامة أمام الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب تواضع مستوى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، على حد قوله.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم الإثنين المقبل، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فاكرين لما قلت والزمالك متصدر الدوري إن المدرب مش كويس، ساعتها اتعملت حملة من صفحات وبعض جماهير الزمالك أن الكابتن التاريخي بيهد الفرقة".

وأكمل: "سبحان الله ودلوقتي الكل بيهاجم المدرب وإن مش بيعرف يدير، علي العموم خالد الغندور سابق بكثير".

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.