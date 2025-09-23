مباريات الأمس
خبير تحكيمي يكشف لمصراوي مدى صحة هدف الزمالك في الجونة

كتب : مصراوي

11:31 م 23/09/2025
كتبت - هند عواد:

كشف توفيق السيد، الخبير التحكيمي ونائب رئيس لجنة الحكام السابق، مدى صحة هدف الزمالك الذي سجله عدي الدباغ في شباك الجونة.

وأحرز الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد في لقاء الجونة، بالدقيقة 27، بعد كرة ركنية لعبها ناصر ماهر.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "لعبة صعبة جدًا، سواء الكرة خرجت أثناء لعب الركنية أم لا، ولكن من يراها ويقدّرها هو الحكم المساعد، وهو أحمد حسام طه. وحكم بخبرة وكفاءة أحمد حسام لا يمكنني التشكيك في قراره، لذلك سأتفق معه في القرار".

وأضاف: "أيضًا هناك حكام في تقنية الفيديو، بالتالي إذا خرجت الكرة أثناء لعب الركنية، بأكملها وكامل محيطها، كان سيستدعي الحكم، لكن ليس لديّ أي شك في قرار أحمد حسام طه".

