أول تعليق من مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

كتب : مصراوي

11:03 م 23/09/2025
كتبت-هند عواد:

تحدث البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، عن التعادل مع الجونة بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال يانيك فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:"في الشوط الثاني سمحنا للمنافس بالعودة في المباراة ولم نظهر بالشكل المطلوب، وماحدث كان من المفترض أن يحدث لأن الجونة يستحق التعادل في لقاء اليوم، وعندما نفوز نكون جميعًا في موضع المسوؤلية، وعندما نخسر أو نتعادل نكون جميعًا مسؤولين أيضًا عن النتيجة".

وأضاف: "أحمد حمدي شارك بدلًا من دونجا بعد إصابة الأخير، لأن أحمد ربيع تعرض لإصابة منذ 6 أسابيع وكان من الصعب أن يشارك في مباراة اليوم بعد عودته مؤخرًا للتدريبات، في حين أن أحمد حمدي يتدرب مع الفريق منذ بداية فترة الإعداد".

واختتم: "حتى الآن أي لحظة إخفاق تعرضنا لها عاد الفريق بعدها بشكل أقوى، وعندما خسرنا من وادي دجلة عدنا بعدها بشكل جيد، وبعد كل فقدان للنقاط نعمل على تجميع النقاط للعودة بشكل أقوى".

يانيك فيريرا الزمالك الجونة الدوري المصري

