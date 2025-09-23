مباريات الأمس
النحاس: استقبلنا الأهداف من أخطاء دفاعية.. وهذا سبب غياب بن رمضان

كتب : مصراوي

10:34 م 23/09/2025

عماد النحاس من مران الأهلي في ميامي

كشف عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، سبب غياب محمد علي بن رمضان عن مواجهة حرس الحدود التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الحمد لله كسبنا ماتشين ورا بعض، ودخل فينا هدفين من أخطاء دفاعية، لكن قدرنا نرجع تاني".

وأضاف: "تم استبدال جراديشار بسبب شكواه من الإصابة، عندنا غيابات كتير ومفيش داعي لزيادة عددهم، وعبد القادر قدم مستوى جيد بعد مشاركته كبديل".

وواصل: "دفعت بياسين مرعي في مركز الظهير الأيسر لكني أعدته إلى قلب الدفاع بسبب الجهد المطلوب الذي يتطلبه مركز الظهير، وهو عائد من الإصابة".

واختتم: "عدم التوفيق السبب في ضياع كل تلك الفرص، ومحمد علي بن رمضان جاهز 100%، لكني فضلت إراحته لمباراة الزمالك".

وفاز الأهلي على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

عماد النحاس الأهلي الأهلي وحرس الحدود تصريحات النحاس محمد علي بن رمضان
