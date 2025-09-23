أول تعليق من مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي، لأول مرة في الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026.

ورفع المارد الأحمر، رصيده من النقاط ببطولة الدوري حتى الآن، إلى النقطة رقم 12 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة، رقم 8 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز الأهلي على حساب حرس الحدود، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على حساب نظيره حرس الحدود بالدوري، بمطالعة الألبوم أعلاه:

