الزمالك يقلق جماهيره قبل القمة بتعادل أمام الجونة في الدوري

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

متابعة - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره الجونة اليوم، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وانطلقت صافرة بداية مباراة الزمالك أمام نظيره الجونة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما رفع الجونة رصيده إلى النقطة رقم 8 في المركز ال 14 بجدول الترتيب.

أبرز أحداث مباراة الزمالك والجونة بالدوري:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3 تسديدة قوية من محمد إسماعيل مدافع الزمالك ولكنها تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 11: عرضية من لاعب الجونة، لكنها تصل سهلة إلى يد محمد صبحي حارس الزمالك.

الدقيقة 14: تسديدة قوية من لاعب الجونة من على حدود منطقة جزاء الزمالك، تصطدم بعارضة محمد صبحي.

الدقيقة 19: عرضية من لاعب الزمالك ولكنها تمر بعيدا عن مرمى الجونة.

الدقيقة 21: تسديدة قوية من نبيل دونجا لاعب الزمالك، تخرج أعلى مرمى فريق الجونة.

الدقيقة 27: عدي الدباغ يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى الجونة.

الدقيقة 34: تسديدة قوية من لاعب الجونة، يتصدى لها حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

الدقيقة 40: تسديدة قوية من عبد الله السعيد، يتصدى لها حارس مرمى الجونة.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 56: تسديدة قوية من أدم كايد لاعب الزمالك، لكنها تمر بجوار مرمى فريق الجونة.

الدقيقة 62: تسديدة من عبد الله السعيد لاعب الزمالك، تصطدم بدفاع فريق الجونة.

الدقيقة 73: تسديدة من شيكوا بانزا لاعب الزمالك، من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس مرمى الجونة.

الدقيقة 80: توقف المباراة لعلاج دونجا لاعب الزمالك.

الدقيقة 86: محمد عبد القادر يحرز هدف التعادل للجونة، في مرمى الزمالك.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+90: تسديدة قوية من مروان محسن لاعب الجونة ولكنها تمر بعيدة عن مرمى الزمالك.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: آدم كايد، عدي الدباغ، عبد الحميد معالي.