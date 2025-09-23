لقطة مميزة من حسين الشحات تجاه أحد المصورين في مباراة الحرس

بعد إنجازه في الكأس.. شيكابالا يحتفل بالفوز الثالث لفريقه

"بعد أكثر من عام".. أحمد عبد القادر يعود للمشاركة في المباريات مع الأهلي

فاز فريق الأهلي بصعوبة على نظيره حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

أهداف مباراة الأهلي وحرس الحدود

وسجل ثلاثية الأهلي كل من جراديشاير الدقيقة 3، محمود حسن "تريزيجيه" بالدقيقة 45+3 من ركلة جزاء وياسر إبراهيم بالدقيقة 79.

وسجل هدفا حرس الحدود كلاً من محمد حمدي زكي بالدقيقة 8 وطاهر محمد طاهر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود

ورفع الأهلي رصيده بعد الفوز إلى النقطة 12 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن زد صاحب المركز الخامس، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 8 في المركز الـ 13.

ملخص مباراة الأهلي وحرس الحدود:

وبدأ الأهلي المباراة بضغط واستحواذ على الكرة فوصلت كرة طولية للاعب جراديشاير على حدود منطقة جزاء حرس الحدود ليسددها قوية في الشباك متقدمًا لفريقه.

وواصل فريق الأهلي الضغط فوصلت كرة عرضية للاعب طاهر محمد طاهر ليستقبلها ويسددها في المرمى ولكن تصدى لها حارس مرمى حرس الحدود في الدقيقة 7.

ووصلت كرة طولية من فوزي الحناوي في الدقيقة 8 لزميله محمد حمدي زكي ليسددها في الشباك ويرفض الاحتفال.

وتصدى دفاع حرس الحدود في الدقيقة 13 لكرة عرضية من حسين الشحات ثم أرسل محمد هاني كرة عرضية في الدقيقة 17 أبعدها دفاع حرس الحدود.

وواصل حسين الشحات الكرات العرضية في بعرضية جديدة في الدقيقة التالية وصلت لزميله مروان عطية الذي سددها قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى حرس الحدود.

واستمر ضغط الأهلي فأرسل طاهر محمد طاهر في الدقيقة 20 كرة عرضية وصلت لزميله جراديشار الذي حولها براسه بجانب المرمى.

وتوقف اللعب في الدقيقة 23 لإصابة لاعب حرس الحدود عمر فتحي ثم أُستأنف اللقاء.

وتصدى مدافع الأهلي مصطفى العش في الدقيقة 25 لكرة عرضية أرسلها لاعب حرس الحدود أحمد الشيخ.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في الدقيقة 28 للاعب حرس الحدود إبراهيم عبد الحكيم بعد كرة مشتركة بينه وبين لاعب الأهلي حسين الشحات.

وتصدى دفاع حرس الحدود في الدقيقة 30 لتسديدة قوية من لاعب الأهلي محمود حسن "تريزيجيه" ثم أوقف الحكم المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

وأرسل محمد هاني كرة عرضية في الدقيقة 34 وصلت لزميله طاهر محمد طاهر الذي سدد كرة مقصية علت مرمى حرس الحدود.

وألغى حكم المباراة في الدقيقة 37 هدفًا سجله اللاعب محمد حمدي زكي ليسيطر لاعبو الأهلي خلال الدقائق التالية على الكرة فأرسل لاعبه حسين الشحات بالدقيقة 40 كرة عرضية تصدى لها دفاع حرس الحدود.

وحصل فريق الأهلي على ركلة جزاء بالدقيقة (45+3) سددها محمود حسن "تريزيجيه" بنجاح في الشباك.

ومنح لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر فريق حرس الحدود هدف التعادل بالدقيقة (53) بتسجيله بالخطأ في مرماه بعد كرة عرضية أرسلها لاعب حرس الحدود إسلام أبو سليمة.

ودفع المدير الفني لفريق الأهلي عماد النحاس في الدقيقة 62 باللاعبين أشرف بنشرقي ومحمد شريف بدلاً من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 62.

وأرسل محمود حسن "تريزيجيه" كرة عرضية في الدقيقة 67 ولكنها مرت من أمام محمد شريف ليمسك حارس مرمى حرس الحدود بالكرة.

ودفع عماد النحاس في الدقيقة 70 باللاعب عمر كمال عبدالواجد بدلاً من جراديشاير.

وأنقذ مصطفى شوبير في الدقيقة 71 مرمى الأهلي من انفراد خطير من لاعب حرس الحدود.

وواصل لاعبو حرس الحدود الضغط فسدد محمود سيد "أوكا" كرة قوية في الدقيقة التالية ولكنها علت المرمى.

وأوقف حكم المباراة اللعب في الدقيقة 74 لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

ودفع المدير الفني للأهلي في الدقيقة 76 باللاعب أحمد عبدالقادر وأحمد رضا بدلاً من ديانج ومصطفى العش.

وسجل ياسر إبراهيم الهدف الثالث بعدما تصدى القائم لتسديدة قوية من تريزيجيه ارتدت وارتطمت بجسد ياسر وسكنت المرمى وأكد الحكم الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

تشكيل الأهلي لمباراة حرس الحدود

الأهلي بدأ مباراة حرس الحدود بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: مصطفى العش، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر ، محمود حسن "تريزيجيه"، حسين الشحات

المهاجم: جراديشاير

وشهد تشكيل الأهلي لمباراة حرس الحدود عدة تغييرات عن التشكيل الذي خاض به الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا مثل: مصطفى شوبير، جراديشاير، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر إذ سيبدأون المباراة.

تشكيل حرس الحدود لمباراة الأهلي

حرس الحدود بدأ مباراة الأهلي بالتشكيل التالي: إسلام أبو سليمة، إبراهيم عبدالحكيم، محمد مجلي، فوزي الحناوي، محمد روقا، محمد الدغيمي، محمود الزنلفي، أحمد الشيخ، عمر سافيولا، محمد النيجلي، محمد حمدي زكي.

اقرأ أيضًا:

ثلاثي برتغالي يرفض تدريب الأهلي

"مش جديد عليهم".. تعليق ناري من أحمد سليمان على تأخر مستحقات لاعبي الزمالك

من اللائحة.. ماذا يحدث إذ تعادل بيراميدز مع الأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال ؟



