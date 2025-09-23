يستعد فريق بيراميدز لمواجهة هامة حين يلتقي نظيره أهلي جدة السعودي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

موعد مباراة أهلي جدة وبيراميدز

بيراميدز يحل ضيفًا على نظيره أهلي جدة عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء في كأس إنتر كونتيننتال.

بيراميدز تأهل للمباراة بعدما فاز على نظيره النيوزيلندي أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي الذي شارك به كونه بطلاً لأفريقيا فيما يشارك أهلي جدة بعد تتويجه بالنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة ليتقابل الفريقن أول لقب في بطولة إنتركونتيننتال 2025، وهو كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ.

وتنص لوائح البطولة على أنه في حالة التعادل بين الفريقين في الوقت الأصلي يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة وإذ انتهيا بالتعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز والمتأهل للمباراة المقبلة من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة أهلي جدة وبيراميدز بالفائز من (ديربي الأمريكتين)، بين بطلي أمريكا الشمالية والجنوبية في (كأس التحدي) بينما يصعد المتوج بكأس التحدي في المباراة الرابعة، لخوض نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في شهر ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

لم تظهر معه في حفل الكرة الذهبية.. من هي زوجة عثمان ديمبيلي المحجبة؟ (صور)

"على المنصة".. علم فلسطين حاضر في حفل الكرة الذهبية (صور)

ثلاثي برتغالي يرفض تدريب الأهلي