مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"أثارت جدلاً كبيراً".. الغندور يكشف صدمة فيريرا لنجم الزمالك قبل مواجهة الجونة

كتب : محمد خيري

01:06 م 23/09/2025

الإعلامي خالد الغندور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي الرياضي خالد الغندور أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، قرر استمرار استبعاد التونسي سيف الدين الجزيري من قائمة الفريق لمباراة الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة، اليوم الثلاثاء، في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري، في المسابقة برصيد 16 نقطة، بعد خوض 7 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور" أن القرار جاء بناءً على وجهة نظر فنية بحتة من المدير الفني، رغم انتهاء الأزمة السابقة بين الطرفين والتي كانت قد أثارت جدلاً كبيراً في الشارع الرياضي المصري قبل عدة أسابيع.

وأضاف "الغندور"، أن الجزيري لم يشارك سوى في 16 دقيقة فقط منذ بداية الموسم، وهو ما يعكس محدودية دوره في خطط فيريرا الحالية، سواء في المباريات الرسمية أو التدريبات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور يانيك فيريرا نادي الزمالك سيف الدين الجزيري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد