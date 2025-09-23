أكد الإعلامي الرياضي خالد الغندور أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، قرر استمرار استبعاد التونسي سيف الدين الجزيري من قائمة الفريق لمباراة الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة، اليوم الثلاثاء، في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري، في المسابقة برصيد 16 نقطة، بعد خوض 7 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور" أن القرار جاء بناءً على وجهة نظر فنية بحتة من المدير الفني، رغم انتهاء الأزمة السابقة بين الطرفين والتي كانت قد أثارت جدلاً كبيراً في الشارع الرياضي المصري قبل عدة أسابيع.

وأضاف "الغندور"، أن الجزيري لم يشارك سوى في 16 دقيقة فقط منذ بداية الموسم، وهو ما يعكس محدودية دوره في خطط فيريرا الحالية، سواء في المباريات الرسمية أو التدريبات.