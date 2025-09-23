مباريات الأمس
"أنكر وكشف حيلة الزمالك".. شوبير يفجر مفاجأة بما قاله زيزو في التحقيقات

كتب : مصراوي

11:58 ص 23/09/2025
كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة في أقوال أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال التحقيق معه من قبل لجنة شؤون اللاعبين، بسبب شكوى ناديه السابق الزمالك.

قال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "كان هناك جلسة استماع في اتحاد الكرة لزيزو في الشكوى المقدمة منه ضد الزمالك والعكس".

وأضاف: "زيزو أنكر كل الاتهامات التي تم تقديمها ضده في شكوى الزمالك وأكد أنه لم يوقع للأهلي إلا بعد نهاية الموسم وأنه احترم عقده مع نادي الزمالك حتى النهاية".

وأضاف: "زيزو قال أنه لا يوجد أي أدلة رسمية ضده وأن نادي الزمالك يعتمد في أدلته على بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط ولكن لا يوجد أي مستند رسمي".

وانتقل زيزو إلى النادي الأهلي مطلع الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك، ورفض التجديد بسبب المقابل المادي.

زيزو أحمد سيد زيزو الأهلي النادي الأهلي الزمالك شكوى الزمالك ضد زيزو شوبير أحمد شوبير
