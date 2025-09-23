مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

07:00 ص 23/09/2025
يلتقي النادي الأهلي بنظيره حرس الحدود اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري المصري.

موعد مباراة النادي الأهلي وحرس الحدود

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وسوف تقام المباراة على استاد الكلية الحربية.

ترتيب النادي الأهلي وحرس الحدود في الدوري

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، بينما يدخل حرس الحدود اللقاء وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وأغلب المسابقات المحلية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وحرس الحدود الدوري المصري

